Разумков может стать достойной заменой Зеленскому, когда тот поймет, что ведет страну в тупик, – политолог Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может стать достойной заменой президенту Владимиру Зеленскому, если тот поймет, что ведет страну в тупик, и захочет уйти.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог отметил, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции относительно работы парламента в течение третьей сессии продемонстрировал свои политтехнологические навыки и показал себя как достаточно умный, образованный человек, который понимает и знает как отвечать на вопросы, в том числе тяжелые.

"Он выглядит как человек принципиальный, который не хочет вливаться в эту Потураевско-Ткаченковску-Арахамиевску компанию, которая не известно, понимает ли, как живет страна", – сказал эксперт.

В то же время Погребинский отметил, что Разумков не давал пока ни одного намека относительно оппозиции к Зеленскому, но впоследствии он все-таки может стать достойной заменой действующему президенту.

"Если президент Зеленский в конце-концов поймет, что он устал, что он ничего не понимает в политике, он человек безнадежный в этой роли и ведет страну в тупик, он уйдет, и вместо него будет Разумков, я скажу, что это очень неплохо", – подчеркнул политолог Погребинский.

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Напомним, сегодня, 20 июля председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел итоговую пресс-конференции относительно работы парламента в течение третьей сессии.

В частности, спикер объяснил, почему падает доверие к власти, а также когда может ли быть принят закон о парламентской оппозиции.