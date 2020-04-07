Разумков: Местные выборы - это однозначно вызов для партии "Слуга народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По словам Разумкова, несмотря на карантин, перенос выборов остается проблематичным

Глава Верховной Рады Украины и бывший бывший председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков убежден, что местные выборы - это вызов для членов "СН". Об этом спикер ВРУ сообщил в интервью LB.ua.

"Местные выборы - это однозначно вызов для партии "Слуга народа", поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь - за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет", - отметил Разумков.

На вопрос о том, планирует ли "Слуга народа" адаптироваться к новым реалиям и вызовам, председатель ВРУ ответил, что в такое время обсуждение рейтингов не является первоочередной задачей.

"Сегодня столько новых реалий и новых вызовов под названием "коронавирус" и "мировой экономический кризис", который уже пришел, страшные события, которые происходят в Европе - Италии, Испании, более 300 тысяч больных Штатах, что на фоне этого обсуждать рейтинги не совсем правильно. У нас есть чем заниматься сегодня в нашей стране", - отметил Разумков.

Также политик добавил, что несмотря на карантин, вопрос переноса выборов остается сложным для решения.

"Перенос выборов достаточно проблематично, потому что "не бьется", извините за сленг, с Конституцией. Будем смотреть и исходить из того, как будут дальше развиваться события", - добавил спикер ВРУ.

Напомним, недавно председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов парламента перенаправить свои зарплаты на борьбу с коронавирусом. По словам главы парламента, это не противоречит законодательству.