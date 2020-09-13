Разумков исключает возможность роспуска Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Сейчас он не видит законных оснований для роспуска парламента

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции. Об этом спикер парламента заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, сегодня он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - подчеркнул он.

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Напомним, вместе с этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать глобальной кадровой трансформации в Кабинете Министров.