Разумков еще не знает, когда Рада рассмотрит "антиколомойский" закон

Дмитрий Разумков Новое время

Сначала все правки должен проработать комитет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может назвать точную дату, когда украинский парламент будет рассматривать во втором чтении "антиколомойский" закон. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 тысяч правок – такого не было еще никогда, это антирекорд Верховной Рады", - сказал он.

Спикер также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после проработки всех правок банковским комитетом.

"Комитет будет прорабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады", – отметил Разумков.

Он также отметил, что нардепы работают над изменениями в регламент, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" обратились к Книги рекордов через большое количество поправок в "антиколомойского" законопроекта, которые внес народный депутат Антон Поляков.