Разрушительные наводнения на Западе: Украина обратилась к ЕС и НАТО за помощью
МИД рассчитывает на поддержку украинского правительства со стороны партнеров
Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий наводнений на Западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Как отмечается, отдельные обращение было также направлено в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО).
"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институциям ЕС и структур Альянса, чтобы активировать Механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Таким образом МИД рассчитывает на поддержку украинского правительства со стороны партнеров для защиты жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры и для уменьшения негативного воздействия наводнений на хозяйственную деятельность.
Кроме этого, в ведомстве добавили, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнения из Государственного резервного фонда.
Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Западной Украине составляет более двухсот миллионов гривен.