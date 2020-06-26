Разочарование "Слугой народа": Журналистка назвала, куда "растекаются" голоса избирателей

Олеся Медведева Скриншот видео

Олеся Медведева обратила внимание, что на местах происходит не то, что в центре

Очень многие избиратели разочаровались в "Слуге народа", и уже видно, куда перетекает ее электорат: к "Оппозиционной платформе – За жизнь", к "Европейской Солидарности" и партии Шария.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила журналистка Олеся Медведева.

Гостья ток-шоу прокомментировала, смогут ли на местных выборах политические силы, которые, согласно результатам опросов, сегодня не набирают 5% поддержки избирателей, "откусить" голоса у политических сил, которые представлены в парламенте.

"Я думаю, что кто-то где-то возьмет в любом случае, потому что очень многие разочаровались в "Слуге народа" в первую очередь, и видно, куда течет их электорат. Течет в "Опозиционную платформу..." на Донбасее, течет в "Евросолидарность" на западе и течет в партию Шария среди молодых людей. Я думаю, на местах происходит не то, что происходит в центре. Там есть свои "князьки". Все будет зависеть от того, к какой они партии прильнут, какой у них там административный ресурс, как они это все организуют", – отметила Олеся Медведева.

Как сообщалось 26 июня, опрос общественного мнения компании RTS ("Роботизированные телесистемы") свидетельствует, что, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии.

По результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшее количество голосов отдали бы за партию "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) - 29,7%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) – 19,2%, "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, В. Геращенко) - 14,7% и "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,3%.

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