Разгром "Слуг народа", победы местных партий, сенсация в Киеве. Пять главных итогов местных выборов

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В Украине состоялись местные выборы. Официальных данных Центризбиркома еще нет, но уже по результатам экзитполов понятны основные тенденции этого голосования.

Журналисты издания "Страна" следили за ходом избирательного процесса в специальном обновляемом сюжете. Приводим их первые выводы дословно.

1. Разгром "слуг народа"

Точный масштаб их проблем будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно.

В крупнейших городах кандидаты от Зеленского на мэра даже не вышли во второй тур.

В Киеве на финишную прямую с Кличко попал представитель "Оппозиционной платформы" Александр Попов, в Одессе - его однопартиец Николай Скорик. В Днепре первое и второе место делят выдвиженцы местных партий - Борис Филатов и Загид Краснов.

В Харькове побеждает в первом туре действующий мэр Геннадий Кернес. И здесь "слуги" на третьем месте, а второе занял кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман.

А по партспискам "слуги" идут на третьем месте и ниже. Типичная картина для горсовета в крупном городе такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором – ОПЗЖ (Харьков, Одесса) или Евросолидарность (Киев), в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте - например, во Львове и в Николаеве). И лишь потом идут "слуги".

Есть исключения - в основном в центральной Украине, где в ряде областных центров "слуги" получили хороший результат. Также хороший показатель у "Слуг народа" в Ужгороде. Но и в этих городах у них откусили много партии вроде "За майбутнє" и местные проекты.

Похожая ситуация и в родном для президента Кривом Роге - там вырвавшиеся на первое место "Слуги" набрали почти столько же, сколько конкурирующий с ними блок местного мэра Юрия Вилкула.

То есть, если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и Евросолидарности. Возможно, итоги выборов в целом по стране будут несколько лучше для "слуг", чем экзит-полы в крупных городах, но в целом это точно не будет однозначное лидерство.

Косвенно о разгроме партии власти говорит и рекордно низкая явка - по подсчетам "Опоры", она не дотянула до 36%. Это говорит о разочаровании избирателей - прежде всего в партии, которой чуть больше года назад доверилось более 70% населения (тогда явка была 49%). В основном именно ее избиратели голосовать и не пришли.

2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" укрепилась на юго-востоке

Для этой партии главными конкурентами в ее базовых регионах были во-первых, партии мэров. Во-вторых, "слуги народа".

По итогам кампании можно сделать вывод, что "слуг" Оппоплатформа на юго-востоке съела. С партиями мэров было сложнее и во многих городах они вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут.

А ОПЗЖ взяли весьма приличный процент и потому может претендовать на вхождение в правящую коалицию в советах многих городов.

Ну, и крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидатов в Одессе и, особенно - в Киеве. Что еще раз показывает важность личности, на которую делаешь ставку. Партийный бренд – это, конечно хорошо, но Попов есть Попов.

В свое время для Майдана он был одним из главных врагов, а после 2014 года стал фигурантом уголовного дела о его разгоне.

Но сегодня люди вспоминают больше другое - то, как во время его руководства КГГА открывались станции метро, строились новые развязки. То есть, делалось все то, что практически не делается при Кличко.

Впрочем, выход Александра Попова во второй тур еще должен подтвердить ЦИК. Поскольку между ним и "слугой народа" Ириной Верещук, а также кандидатом от "Голоса" Притулой чуть более процента разницы - это уровень погрешности экзитпола, который привел такие данные.

Но в любом случае ОПЗЖ, которая резко оппонирует националистической политике, в том числе и в Киеве, уже гарантированно попадает в столичный горсовет. Это значит, что в столице впервые со времен Майдана появится политическая альтернатива нынешнему курсу. И, кстати говоря, в Киевсовете уже не будет партии "Свобода", которая ранее была флагманом националистического крена в столице.

3. Порошенко на правом фланге

"Европейская солидарность", по последним данным, показывает серьезный результат на Западе страны и, кое-где в центре, закрепляя положение партии номер один на промайдановском фланге.

Еще год назад Порошенко казался сбитым летчиком и без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но нерешительная политика Зеленского и его постоянные колебания позволили экс-президенту восстановить свои силы.

К слову, побочным следствием роста рейтинга "ЕС" стала утилизация более мелких националистических партий.

Например, уже упомянутой выше "Свободы". Если на прошлых выборах партия Тягнибока была представлена в местных советах не только западной, но и центральной Украины, то теперь ее избиратель перетек к Порошенко и "свободовцы" вновь вернулись к своему изначальному статусу региональной партии Западной Украины.

К примеру, во Львовском горсовете они, судя по всему, занимают место даже ниже "Голоса". То есть Порошенко действительно аккумулирует уже весь ультраправый электорат - хотя на предыдущих выборах позиционировал себя как центрист.

Это значит, что позиция "ЕС" будет "праветь" и дальше - для выхода на выборы президента и парламента с более монолитной поддержкой Западной Украины.

4. Триумф местных партий

Локальные партии - их еще называют "партии мэров" - показали хороший результат. Единственными крупными городами, где на первое место вышла общенациональная политсила, оказался Львов (там побеждает "Евросолидарность"), Николаев (там лидирует ОПЗЖ) и Кривой Рог (там на первом месте "Слуга народа").

Но есть два нюанса.

Во-первых, региональные партии в основном не смогут самостоятельно сформировать большинство в горсовете и облсовете. Нужно будет работать с общенациональными партиями. Хотя есть и исключения - например в Винницком горсовете "Европейская стратегия Гройсмана" берет 50%.

Во-вторых, если говорить о перспективе парламентских выборов, то ситуация для них сложная. Потому что следующую Раду будут избирать по пропорциональной системе. И местные элиты не смогут, как раньше, двигать своих людей по мажоритарке.

В итоге им нужно будет вливаться в общенациональные партии. И это уже сейчас будет создавать базу для коалиционных слияний - пока что на уровнях местных советов.

5. Новое противостояние партий мира и войны

В целом, главный политический тренд сезона понятен – страна возвращается к противостоянию двух полярных сил – партии войны и партии мира представленных сейчас "Евросолидарностью" и "Оппозиционной платформой".

При этом нельзя сказать, что перспективы у "третьей силы", которая представлена сейчас "Слугой народа", нулевые. Конечно нет. Но чтобы "слугам" вернуть доверие, нужно много чего сделать и поменять. Во что верится с трудом.

"Слуги" провалили все инициативы, с которыми пытались "сшивать страну" - окончание войны, отмена конфронтационной риторики и снижение накала украинизации. Нету и посадок. С чем и связано по сути поражение на выборах.

И пока нет оснований полагать, что выводы "слуги" из ситуации сделали - ведь они видели падающие рейтинги задолго до выборов и ничего не сделали, чтобы поменять свою политику. Поэтому не исключено, что "среднюю" нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами.

Что касается перспектив досрочных выборов в Раду, то местные выборы показали - шансов для "слуг народа" на "досрочке" нет абсолютно никаких. А значит по своей доброй воле Зеленский на них не согласится.

При этом политическая слабость Зе-команды, проявившаяся на этих выборах, создает соблазн для других игроков организовать давление на президента, чтоб он согласился на роспуск Рады не по доброй воле.