Разблокирование закона о земле и бюджет, – Гетманцев о внеочередном заседании ВРУ в понедельник

Нардеп рассказал, что будут рассматривать в Верховной Раде на внеочередном заседании 13 апреля

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что на следующем заседании Рады должны разблокировать закон о земле. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Отвечая на вопрос будут рассматривать в парламенте бюджет 13 апреля, нардеп сказал:

"Так… И еще мы должны разблокировать закон о земле. Там аж 12 постановлений, которые надо проголосовать за каждую процедурой, это также время. Кроме того, мы сейчас будем обсуждать сейчас, которые будут законопроекты. Честно говоря, еще полностью полного перечня не знаю".

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла закон об открытии рынка земли. Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.