Распустит ли президент Верховную Раду, - прогноз политического эксперта

Юрий Дудкин Скриншот видео

Юрий Дудкин назвал, какие шаги были бы правильными для переформатирования власти

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнит свое обещание распустить Верховную Раду - это не в его власти и не в его силе.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

Эксперт прокомментировал вероятность проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины в связи с тем, что социологические опросы показывают недовольство значительной части украинцев работой парламента, а ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал распустить ВРУ, если ее работа будет вызывать у избирателей недовольство.

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"Что касается господина Зеленского, то, безусловно, он не выполнит это обещание, как и многие другие обещания. Это не в его власти и не в его силе, будем так говорить... А что касается его самого, то, если бы он подал в отставку с поста президента добровольно, то, безусловно, и Верховная Рада бы самоорганизовалась идти на досрочные выборы. Вот это было бы более нормально и более логично, с точки зрения переформата всей власти - и исполнительной, и законодательной", – сказал Юрий Дудкин.

Ранее спикер Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 25,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,0%, "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 14,2% и ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,5%. Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 20-29 сентября 2020 года центром "Социальный мониторинг".