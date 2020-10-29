Распадется ли фракция "Слуги народа" в парламенте, - прогноз политического аналитика

Михаил Погребинский ZIK.UA

Михаил Погребинский говорит, что "слуги народа" не хотят досрочных выборов, поскольку они проигрывают

Фракция "Слуга народа" в ближайшее время не распадется, потому что это не в интересах депутатов из монобольшинства.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил политический аналитик, директор "Киевского центра политических исследований и конфликтологии" Михаил Погребинский.

Михаил Погребинский сомневается, что фракция "Слуги народа", монобольшинство после местных выборов распадется, хотя в народе эта политическая сила монобольшинства уже не имеет.

"Ясно, что они будут смотреть по сторонам, они начнуть думать о том, что если не внеочередные, то очередные парламентские выбор так или иначе не за горами или не за далекими горами, то понимая, что их партия будет двигаться дальше к рейтингу 5%, они будут искать какие-то другие проекты, которые позволят им остаться в политике. Так как те, кто один раз пришел в эти мягкие кресла в Верховной Раде, им очень сложно от этого отказаться - уж очень вкусные места! Поэтому сегодня говорить о том, что они сейчас будут распадаться, я бы не стал, поскольку это не в их интересах. Они не хотят "дочасних виборів", поскольку они проиграют. Я думаю, этого не хотят и олигархи, которые имеют влияние на разные группы во фракции партии власти", – сказал Михаил Погребинский.

Напомним, местные выборы состоялись 25 октября 2020 года. Избирали депутатов советов всех уровней, председателей объединенных территориальных общин и старост. В городах с количеством избирателей более 10 000 впервые применили пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Избиратель должен был проголосовать как за партию, так и за кандидата в партийном списке.

Как сообщалось, политолог Василий Вакаров заявлял, что по итогам местных выборов в Украине в каждом регионе определились свои лидеры, но в каждом из них они разные. Это свидетельствует о том, что Украина – разная в предпочтениях как политиков, так и политических партий, и в целом идеологии.