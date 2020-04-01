Ради безопасности миллионов - мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч: МВД больше не будет давать согласие на чартер

Министр внутренних дел Арсен Аваков Сергей Долженко/ТАСС

Некоторые украинцы воспользовались чартером для поездки на Бали для отдыха

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Об этом он написал в своем Facebook.

“Людей жалко, они устали, пограничников жалко - на них вымещают злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями... в отеле Казацкий идиоты-организаторы приема отключили отопление. Включаем”, - написал он.

Также, по словам Авакова, некоторые украинцы несмотря на призывы Зеленского летали чартерным рейсом на Бали.

“Заказываю в пограничной табличку-аналитику, к ночи получаю - и... хочется матюкаться. И вот почему:

13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с эпидемией. А тут смотрю - каждый третий, вернувшийся вчера на этом скандальном, специально организованном рейсе, улетел из страны на Бали 13, 14, 15 марта.

То есть, наплевали на предупреждения и просьбы вернуться (не ехать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и требуют их возвращать!”, - отреагировал министр.

Следовательно, МВД больше не будет предоставлять согласие на чартер. Разве только за редким исключением.

“МВД не даст более согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Только так - и не нужно проклятий, которые мне присылают из-за границы - ради безопасности миллионов - мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка”, - добавил Аваков.

Ранее сообщалось, что несколько людей, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.