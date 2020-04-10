Раде рекомендуют ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства

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Правонарушителям грозит штраф или тюремное заключение

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту ужесточить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты, приняв соответствующий законопроект №3274-1. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Члены комитета 10 апреля провели заседание в режиме видеоконференции и рассмотрели законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения)" №3274 и альтернативный к нему №3274-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня".

В частности, проектом №3274-1 предполагается, что перепродажа в крупных размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима ЧС госуровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены - наказывается штрафом от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

Кроме того, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отметим, ряд дополнительных ограничительных мер будет до окончания карантина в стране.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента заявили, что в настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий.