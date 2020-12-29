Раде рекомендуют предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат

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Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3817 во втором чтении

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Во время подготовки ко второму чтению поступило 11 предложений от субъектов законодательной инициативы, 3 из которых предлагается учесть в сравнительной таблице, а 8 – отклонить.

"По результатам учета трех предложений перечень объектов компенсации предлагается дополнить такими доходами: суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, и суммы, выплачиваемые лицам, которые имеют право на возмещение вреда в случае потери кормильца", - указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3817 "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсацию гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".