Раде рекомендовали не включать в повестку дня ряд законов относительно пенсий

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам соцполитики

Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал не включать в повестку дня ряд законов относительно пенсионного обеспечения чернобыльцев. Об этом на сайте парламента.

В частности, комитет принял решение рекомендовать парламенту не включать в повестку сессии законопроекты:

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены негативных положений "пенсионной реформы" и восстановления нарушенных прав граждан на выполнение решения Конституционного суда Украины №1116 доработанный;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления существовавших ранее прав и свобод ветеранов войны, ветеранов труда, детей войны и жертв нацистских преследований №1118;

о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" относительно повышения уровня социальной защиты детей войны №3025;

о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" относительно восстановления (повышения) уровня пенсионного обеспечения детей войны, льгот при плате за пользование коммунальными услугами и бесплатного проезда №3025-1.

Кроме этого, предлагается не включать в повестку дня законопроекты №3095, №3095-1 "О внесении дополнения в статью 10 ЗУ "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно конкретизации лиц, которые должны принадлежать военнослужащих, а также законопроект №3122 "О внесении изменений в ЗУ "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" по обеспечению государственных гарантий и социальной поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины перечислил выплаты пенсионерам, которые работают.