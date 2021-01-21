Раде предлагают разрешить растаможку ввезенных в Украину "евроблях" по льготному тарифу
Александр Ковальчук предложил законопроект, который позволит решить вопрос "євроблях"
На заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины 21 января нардеп от "Слуги Народа" Александр Ковальчук предложил законопроект, который позволит решить вопрос "євроблях". Комитет в целом поддержал его, поэтому проект в ближайшее время вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает " Аuto 24".
Как отмечается, в новый законопроект вошли правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Перед внесением в парламент проект должен пройти согласование в Министерстве финансов и таможни, поскольку первое имеет к данному проекту замечания.
По информации "Доступное авто", автомобили с иностранной регистрацией, которые были ввезены до 31 декабря 2020 года с нарушением таможенных правил, могут быть легализованы двумя путями:
- Вывезти автомобиль за границу, оплатив при этом 8,5 тыс. грн штрафа;
- Оплатить такой же штраф, но потом еще внести средства за растаможку автомобиля.
Для тех, кому не подошел ни один вариант, полиция, получившая доступ к базе данных таможенной службы, впервые тоже наложит аналогичный штраф, а во второй раз - конфискует и наложит штраф в 17 тыс. грн.
Согласно законопроекту, ставки растаможки будут гораздо меньше, чем действующие. В частности, пошлина составит 0%, акциз также будет меньше, по новой формуле. Его размер будет зависеть от возраста машины, типа и объема двигателя. На размер акциза также будет начисляться НДС 20%. Льготный режим растаможки будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу закона.
Кроме того, нардеп Александр Ковальчук планирует разработать еще один законопроект, который должен снизить стоимость растаможки для всех видов транспортных средств.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье должностных лиц таможенного пункта "Солотвино" разоблачили на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. Таможенники требовали около 700 евро за одну "євробляху".