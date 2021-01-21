Раде предлагают разрешить растаможку ввезенных в Украину "евроблях" по льготному тарифу

В Харькове начали штрафовать водителей "евроблях" Фото из открытых источников

Александр Ковальчук предложил законопроект, который позволит решить вопрос "євроблях"

На заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины 21 января нардеп от "Слуги Народа" Александр Ковальчук предложил законопроект, который позволит решить вопрос "євроблях". Комитет в целом поддержал его, поэтому проект в ближайшее время вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает " Аuto 24".

Как отмечается, в новый законопроект вошли правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Перед внесением в парламент проект должен пройти согласование в Министерстве финансов и таможни, поскольку первое имеет к данному проекту замечания.

По информации "Доступное авто", автомобили с иностранной регистрацией, которые были ввезены до 31 декабря 2020 года с нарушением таможенных правил, могут быть легализованы двумя путями:

Вывезти автомобиль за границу, оплатив при этом 8,5 тыс. грн штрафа; Оплатить такой же штраф, но потом еще внести средства за растаможку автомобиля.

Для тех, кому не подошел ни один вариант, полиция, получившая доступ к базе данных таможенной службы, впервые тоже наложит аналогичный штраф, а во второй раз - конфискует и наложит штраф в 17 тыс. грн.

Согласно законопроекту, ставки растаможки будут гораздо меньше, чем действующие. В частности, пошлина составит 0%, акциз также будет меньше, по новой формуле. Его размер будет зависеть от возраста машины, типа и объема двигателя. На размер акциза также будет начисляться НДС 20%. Льготный режим растаможки будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу закона.

Кроме того, нардеп Александр Ковальчук планирует разработать еще один законопроект, который должен снизить стоимость растаможки для всех видов транспортных средств.

Новости по теме: Полиция начала штрафовать водителей "евроблях"

Ранее сообщалось, что на Закарпатье должностных лиц таможенного пункта "Солотвино" разоблачили на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. Таможенники требовали около 700 евро за одну "євробляху".