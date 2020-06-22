Радаковский: Депутаты Европарламента помнят и чтут великий подвиг солдат Красной Армии

Мирослав Радаковський ZIK

Депутаты Европейского парламента помнят и чтут память солдат Красной Армии, которые освободили страны Европы от фашистских захватчиков. Более того, у многих европарламентариев родители воевали в рядах освободителей. Об этом, во время возложения цветов к Мемориалу погибшего солдата в Днепре заявил депутат Европарламента Мирослав Радаковский.

Он отметил, что его отец, вместе с другими словаками, воевал в Первом чехословацком армейском корпусе во время Великой Отечественной войны, и принимал участие в освобождении украинских городов.

"В этих местах он воевал, был ранен. У него есть награды, крест Богдана Хмельницкого. Я очень рад, что могу здесь быть, что встретился с хорошими людьми. И я очень рад, что вы помните день, когда было нападение на бывший Советский Союз, и День Победы. В Словакии мы очень уважаем победителей, мы помним, что мы были освобождены, теперь уже не говорится Советским Союзом или Россией, говорится Красной армией. Я хотел бы сказать, что в Европарламенте, когда вспоминается окончание боев против фашизма, официально говорится, что над фашизмом победили красноармейцы и англо-американцы... Я буду делать все, чтобы пропагандировать это в Евросоюзе между своими коллегами и так далее", - отметил европарламентарий.