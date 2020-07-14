Рада завтра может объявить о местных выборах, - Разумков
В закон необходимо было внести изменения о выборах райсоветов
Верховная Рада сможет завтра, 15 июля, рассмотреть постановление об объявлении местных выборов в Украине. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "112 Украина".
Отмечается, что постановление не было проголосовано парламентом в понедельник, 13 июля, при необходимости принять изменения в законодательство в вопросах проведения выборов райсоветов.
"Комитет обратился с предложением все же не рассматривать этот вопрос вчера (в понедельник - ред.). По их мнению, первыми должно быть рассмотрено постановление, фактически изменения к выборам в районах, после этого - финансирование этих районов. А уже после этого объявлять выборы. Эти вопросы вынесены на повестку дня на завтра, и они будут в такой последовательности рассмотрены", - заявил Разумков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах.