Рада запретила депутатам брать "кумовьев" в помощники

Парламентарии проголосовали за запрет подчинения близких лиц

Верховная Рада

Народные депутаты поддержали в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что документ получил 252 голоса "за" из 225 необходимых. Закон предполагает запрет для народных депутатов Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, сельских, поселковых, городских голов иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными.

По словам авторов законопроекта, документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с ограничением совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. В Верховной Раде убеждены, что инициатива обеспечит совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере предотвращения конфликта интересов.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о призыве резервистов. Документом предлагается предоставить президенту Украины право призывать на службу резервистов без объявления мобилизации.