Рада запретила банкам взимать штрафы за просрочку платежей во время карантина

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Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс

Верховная Рада Украины запретила банкам взимать штрафы за просрочку платежей во время карантина. За соответствующее решение проголосовало 344 нардепа, пишет "РБК-Украина".

В частности, банкам запрещается взимать штраф, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ставки по кредитной программе "5-7-9" фактически снизились для заемщиков до 0%.