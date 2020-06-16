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Рада запретила банкам взимать штрафы за просрочку платежей во время карантина

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс

Верховная Рада Украины запретила банкам взимать штрафы за просрочку платежей во время карантина. За соответствующее решение проголосовало 344 нардепа, пишет "РБК-Украина".

В частности, банкам запрещается взимать штраф, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ставки по кредитной программе "5-7-9" фактически снизились для заемщиков до 0%.

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