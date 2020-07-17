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Рада внесла изменения в закон о Службе внешней разведки

Верховная Рада. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

За соответствующий документ отдали голоса 244 народных избранника

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки (СВР).

За соответствующий документ отдали голоса 244 народных избранника, сообщается на сайте парламента

Законом предусматривается усовершенствование правовых основ деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Проект излагает в новой редакции Закон Украины "О Службе внешней разведки Украины", регулирует вопрос правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры.

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