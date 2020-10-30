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Рада на весну готовит улучшение Избирательного кодекса, - Корниенко

Александр Корниенко

 УНИАН

Он будет разрабатываться на основе опыта местных выборов - 2020

Верховная Рада весной планирует внести изменения в Избирательный кодекс на основе опыта, полученного после местных выборов. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я соглашаюсь относительно реформы избирательного законодательства. Это тоже будет. Избирательный кодекс несовершенен, он принят прошлой Верховной Радой... И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение - реформу на основе того опыта, который сейчас есть", - отметил Корниенко.

Он добавил, что изменения имеют целью, чтобы "следующие выборы – и парламентские, и местные – лучше происходили для комиссий, для людей".

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Напомним, перед проведением местных выборов депутаты Верховной Рады предложили внести в Избирательный кодекс и некоторые законы Украины изменения, связанные с проведением местных выборов во время карантина. Таким образом парламентарии хотят избежать вспышек коронавируса после голосования. 

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