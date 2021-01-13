Рада в первый день работы заслушает Шмыгаля относительно высоких тарифов

Премьер-министр Денис Шмыгаль Правительственный портал

Заседание состоится 26 января

Верховная Рада на первом своем заседании 26 января заслушает с докладом относительно цен на газ премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщили в Верховной Раде.

В среду в парламенте прошло совещание спикера Дмитрия Разумкова, представителей депутатских фракций и групп, премьера и представителей профильных ведомств.

"По результатам совещания решено заслушать премьер-министра Украины с докладом о мерах для урегулирования ситуации с повышением тарифов на Согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании Парламента 26 января", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины проверит обоснованность повышения цен на доставку газа для населения.