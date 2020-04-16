Рада уполномочила Кабмин определять админцентры территориальных общин и их территории

Сейчас в Украине насчитывается 952 общины

Верховная Рада одобрил во втором чтении законопроект №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За принятие закона проголосовали 264 народных депутата. Решение Кабинета министров Украины об административных центрах территориальных общин и утверждение их территорий будет подаваться в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов.

Отметим, выборы должны состояться в октябре этого года.

Кроме того, правительство должно в течение трех месяцев подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения об укрупнении районов. Сейчас в Украине насчитывается 952 общины.

Напомним, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации для дальнейшего доработки.