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Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине

Заседание Верховной Рады Украины

 КП в Украине

Решение поддержали 276 депутатов

Верховная Рада включила в повестку дня законопроект №4613, который предусматривает запуск вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что при этом были сокращены сроки внесения альтернативных законопроектов. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется со следующего месяца, февраля 2021 года. По его словам, вскоре в Украине поступит первый миллион доз вакцины от ведущей международной компании.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что вакцина от COVID-19 может появиться в украинских аптеках ближе к лету. Также в Национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения в конце 2021 года.

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