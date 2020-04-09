Рада согласовала основные статьи обновленного госбюджета, - Шмыгаль

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Обновленный госбюджет Рада планирует рассмотреть на следующей неделе

Премьєр-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. Об этом он сообщил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзою, передает пресс-служба Кабмина.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль рассказал послу о шагах, которые правительство делает в противодействии распространению коронавирусної болезни. В частности относительно поддержки медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, которые потеряли работу, малого и среднего бизнеса.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.