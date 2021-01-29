Рада собралась на заседание: Что на повестке дня

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Среди прочего запланировано проголосовать за законопроект об увеличении ответственности за домашнее насилие

Народные депутаты Украины сегодня, 29 января, собрались на очередное заседание, во время которого зададут вопросы правительству и рассмотрят ряд проектов законов и постановлений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что на заседании ожидается Час вопросов к правительству относительно состояния и проблем реализации закона "О социальных услугах". В то же время в первом чтении на голосование поставят законопроекты, касающиеся внесения изменений в:

закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" относительно срока вступления в силу отдельных положений;

Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры;

Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия;

некоторые законодательные акты по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля;

законодательство касательно поддержки развития отечественных отраслей недропользования.

На голосование поставят и три законопроекта, которые касаются образования и деятельности третейских судов. Также в повестку дня планируется включить законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", а повторно в первом чтении рассмотреть доработанный проект закона о внесении изменений в законодательство относительно функционирования и обращения аграрных расписок.

Кроме того, нардепы обсудят проекты постановлений "О Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19", "О мерах по внедрению Электронного реестра листков нетрудоспособности" и "О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования".

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Во втором чтении Верховная Рада планирует рассмотреть внесение изменений в:

закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства";

законодательство относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости;

закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями;

Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Среди прочего в парламенте обсудят и проект постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", а также в первом чтении – ряд законопроектов, касающихся экологической тематики.

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Напомним, вчера, 28 января, Верховная Рада Украины не сумела назначить новым министром энергетики и первым вицепремьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.