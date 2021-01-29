Рада собралась на заседание: Что на повестке дня
Среди прочего запланировано проголосовать за законопроект об увеличении ответственности за домашнее насилие
Народные депутаты Украины сегодня, 29 января, собрались на очередное заседание, во время которого зададут вопросы правительству и рассмотрят ряд проектов законов и постановлений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что на заседании ожидается Час вопросов к правительству относительно состояния и проблем реализации закона "О социальных услугах". В то же время в первом чтении на голосование поставят законопроекты, касающиеся внесения изменений в:
- закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" относительно срока вступления в силу отдельных положений;
- Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры;
- Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия;
- некоторые законодательные акты по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля;
- законодательство касательно поддержки развития отечественных отраслей недропользования.
На голосование поставят и три законопроекта, которые касаются образования и деятельности третейских судов. Также в повестку дня планируется включить законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", а повторно в первом чтении рассмотреть доработанный проект закона о внесении изменений в законодательство относительно функционирования и обращения аграрных расписок.
Кроме того, нардепы обсудят проекты постановлений "О Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19", "О мерах по внедрению Электронного реестра листков нетрудоспособности" и "О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования".
Во втором чтении Верховная Рада планирует рассмотреть внесение изменений в:
- закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства";
- законодательство относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости;
- закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями;
- Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
Среди прочего в парламенте обсудят и проект постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", а также в первом чтении – ряд законопроектов, касающихся экологической тематики.
Напомним, вчера, 28 января, Верховная Рада Украины не сумела назначить новым министром энергетики и первым вицепремьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.