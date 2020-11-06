Рада собралась на пленарное заседание: Что на повестке дня

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Среди прочего нардепы должны назначить ряд судей Конституционного суда

Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, во время которого заслушает информацию правительства о состоянии заболеваемости коронавирусом в Украине и рассмотрит ряд законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что в первом чтении депутаты должны рассмотреть проект Закона, который предусматривает предоставление возможности приватизации жилого фонда, который находится в коммунальной собственности. Кроме того, запланировано рассмотрение вопросов "О назначении на должность судьи Конституционного Суда Украины".

Также нардепы в первом чтении будут рассматривать такие законопроекты:

относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины;

по обеспечению качества учебной литературы;

об исключении возможности осуществления публичных закупок без использования электронной системы закупок;

по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;

повышение размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов;

об увеличении льгот для детей из многодетных семей;

об усилении социальных гарантий детей и семей с детьми,

о питании в учреждениях общего среднего образования;

о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;

о запрете использования мобильных телефонов и других устройств, и не создание препятствий для получения образования другими соискателями образования;

по обеспечению защиты языковых прав национальных меньшинств;

об уточнении нормы об ограничении сроков пребывания на должностях руководителя учреждения высшего образования и руководителя структурного подразделения;

о недопущении закрытия и обеспечении возможности дальнейшего функционирования санаторных школ;

по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля на улицах и дорогах городов и других населенных пунктов и тому подобное.

В то же время во втором чтении планируется проголосовать за законопроекты, касающиеся Верховной Рады. В частности, речь идет об основаниях отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов парламента. Также во втором чтении рассмотрят внесение изменений в Уголовный Кодекс об ответственности за похищение, присвоение, сбыт и подделку документов.

Кроме того, во втором чтении на голосование поставят следующие проекты Законов:

относительно социальной защиты населения в период карантина;

относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира и другие.

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Напомним, вчера, 5 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год. Соответствующий документ поддержали 275 народных депутатов.