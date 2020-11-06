Рада собралась на пленарное заседание: Что на повестке дня
Среди прочего нардепы должны назначить ряд судей Конституционного суда
Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, во время которого заслушает информацию правительства о состоянии заболеваемости коронавирусом в Украине и рассмотрит ряд законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.
Отмечается, что в первом чтении депутаты должны рассмотреть проект Закона, который предусматривает предоставление возможности приватизации жилого фонда, который находится в коммунальной собственности. Кроме того, запланировано рассмотрение вопросов "О назначении на должность судьи Конституционного Суда Украины".
Также нардепы в первом чтении будут рассматривать такие законопроекты:
- относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины;
- по обеспечению качества учебной литературы;
- об исключении возможности осуществления публичных закупок без использования электронной системы закупок;
- по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;
- повышение размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов;
- об увеличении льгот для детей из многодетных семей;
- об усилении социальных гарантий детей и семей с детьми,
- о питании в учреждениях общего среднего образования;
- о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах;
- о запрете использования мобильных телефонов и других устройств, и не создание препятствий для получения образования другими соискателями образования;
- по обеспечению защиты языковых прав национальных меньшинств;
- об уточнении нормы об ограничении сроков пребывания на должностях руководителя учреждения высшего образования и руководителя структурного подразделения;
- о недопущении закрытия и обеспечении возможности дальнейшего функционирования санаторных школ;
- по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля на улицах и дорогах городов и других населенных пунктов и тому подобное.
В то же время во втором чтении планируется проголосовать за законопроекты, касающиеся Верховной Рады. В частности, речь идет об основаниях отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов парламента. Также во втором чтении рассмотрят внесение изменений в Уголовный Кодекс об ответственности за похищение, присвоение, сбыт и подделку документов.
Кроме того, во втором чтении на голосование поставят следующие проекты Законов:
- относительно социальной защиты населения в период карантина;
- относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира и другие.
Напомним, вчера, 5 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год. Соответствующий документ поддержали 275 народных депутатов.