Рада собралась на очередное заседание: Что сегодня будут рассматривать нардепы

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Среди прочего в повестку дня планируют включить законопроект об отмене возрастных ограничений для работы на госслужбе

Сегодня, 3 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект относительно обеспечения эффективной реализации парламентского контроля и ряд других документов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что во втором чтении на голосование поставят проекты законов о:

внутреннем водном транспорте;

реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности;

внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты, касающиеся:

внесения изменения в ЗУ "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины";

внесения изменений в закон о местном самоуправлении относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав;

системы общественного здоровья;

внесения изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы;

правил отбывания административного ареста;

внесения изменений в ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно возобновления действия предыдущих редакций этого закона;

внесения изменений в законодательство по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров;

проектов закона"О государственном экологическом контроле".

Сегодня на повестке дня у депутатов стоят и три законопроекта, касающиеся деятельности третейских судов. В то же время повторно в первом чтении планируется рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".

Также в Верховной Раде сегодня планируют поставить на голосование и проект закона о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, а также проекты постановлений относительно деятельности парламента и обеспечения работы народных депутатов.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет нардепам отсутствовать на заседаниях. Согласно изменениям, парламентарии могут не появляться на заседаниях по уважительным причинам, которые описаны в законе.