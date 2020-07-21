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Рада соберется на внеочередное заседание: Что на повестке дня

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Среди других вопросов есть разблокировка подписания законопроекта об игорном бизнесе

Верховная Рада 21 июля соберется на внеочередную сессию, на которой среди прочего попытается разблокировать подписания закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии, опубликованном на сайте парламента.

В частности, нардепы планируют рассмотреть три проекты постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Также депутаты намерены рассмотреть проекты постановлений, внесение которых заблокировало подписание законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Также на повестке дня стоит президентский проект закона №2456 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” (так называемый законопроект о “інвестнянь”).

Предусмотрено также рассмотрение в первом чтении законопроекта №3718 “Об основах молодежной политики”, которым предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет.

Также первое чтение в Раде должен пройти проект закона №3060 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кино - производства”, целью которого является освобождение от налогообложения НДС експортпослуг из кинопроизводства.

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Напомним, на одном из внеочередных заседаний Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года

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