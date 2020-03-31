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Рада открыла рынок земли: Как проходило третье внеочередное заседание парламента 30 марта

Верховная Рада ZIK.UA

Президент Украины Владимир Зеленский находился в зале Верховной Рады в начале и по завершению исторического заседания

Накануне, 30 марта в 16:30 Верховная Рада Украины собралась на третье внеочередное заседание. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

На нем, нардепы после рассмотрения кадровых вопросов – назначение двух министров – и принятие за основу "банковского" законопроекта (в частности, голоса за законопроект, кроме "Слуги народа", дали "Европейская солидарность" и "Голос"), продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

В Раде не исключали, что работа над поправками затянется после полуночи. Так и произошло.

Не обошлось и без ссор – оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент и прекратить рассмотрение законопроекта из-за отсутствия большинства коллег на рабочих местах.

Впрочем, в 0:42 парламент 259 голосами "за" таки принял проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10.

Как это было, подробно в нашей видеотрансляции:

Видео трансляции Согласительного совета 30 марта можно посмотреть по ссылке.

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