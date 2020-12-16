Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Законопроект во втором чтении поддержали 300 депутатов

Народные депутаты Украины проголосовали за снятие возрастных ограничений для работы на государственной службе. Об этом шла речь во время заседания Верховной Рады. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

За законопроект №4096, который вносит изменения в Закон "О государственной службе", проголосовали 300 депутатов из 225 необходимых.

Согласно документу, размещенному на сайте парламента, после вступления в силу изменений, госслужащих по решению субъекта назначения смогут оставить на службе по достижении 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения, но не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Напомним, сегодня, 16 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого рассматривают проекты законов относительно установления и изменения границ 11 городов Украины, защиты жилищных прав детей-сирот, а также ряд других важных документов. Полная повестка дня парламентариев читайте здесь.

Новости по теме: Рада приняла бюджет-2021. Основные показатели

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Чиновник сам подал соответствующее заявление накануне.