Рада сделала шаг к усилению ответственности за пьяное вождение

ДТП на Столичном шоссе Национальная полиция Киева

Законопроект в первом чтении поддержали 282 нардепа

В Украине хотят ужесточить наказания для водителей за пьяное вождение. Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, проект позволяет арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые оставили место ДТП. Также таких водителей предлагают наказывать на сумму 3 400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. Сейчас за такое нарушение грозит штраф в размере 255 гривен или общественные работы на 40 часов.

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагают арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение в законе предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года совершит правонарушение в третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

За ДТП, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет). Сейчас же за правонарушение грозит штраф в размере 3 400 до 8 500 гривен.

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Такие же деяния в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от трех до пяти лет).

В случае смерти потерпевшего виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишения прав на срок от пяти до восьми лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишения прав на срок от пяти до десяти лет).

Подчеркнем, наказание усиливается, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения: виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и поддержал усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.