Рада проголосовала за выделение ФЛП по 8 тысяч гривен помощи

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Деньги можно будет получить через приложение "Дія"

Народные депутаты приняли законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели смогут получить по 8 тысяч грн одноразовой помощи. Об этом шла речь во время заседания Верховной Рады. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Известно, что законопроект поддержали 297 нардепов из 225 необходимых. Согласно документу, размещенному на сайте парламента, предприниматели смогут получить денежную помощь в случае закрытия, а работники – в случае увольнения. При этом выплаты будут осуществляться через приложение "Дія".

В то же время выплаты не получат наемные работники, за которых не начислен единый социальный взнос за третий квартал текущего года. Кроме того, на помощь не могут претендовать те, кто работает по совместительству или получает зарплату более 30 тыс. грн в месяц.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Тогда он отметил, что такие выплаты получат и уволенные наемные работники.