Рада проголосовала за предоставление гарантии госзащиты военным Сил специальных операций

Верховная Рада Фото из открытых источников

Гарантии защиты получат и члены семей военных

Народные депутаты Украины проголосовали за предоставление гарантий государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций ВСУ. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Известно, что законопроект №4186 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" поддержали 303 парламентария из 225 необходимых.

Согласно документу, размещенному на сайте Верховной Рады, закон предоставляет гарантии защиты военным Сил спецопераций и членам их семей во время выполнения ими задач по назначению.

Предполагается, что это обеспечит своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, а также будут способствовать выполнению Силами специальных операций ВСУ задач.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. От призыва освобождены спасатели и начальствующий состав службы.