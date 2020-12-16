Рада проголосовала за изменение границ 11 украинских городов

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Также были изменены границы двух районов

Народные депутаты проголосовали за принятие в общей сложности одиннадцати проектов постановлений об изменении и установлении границ ряда украинских городов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно проектам постановлений, нардепами были изменены и установлены границы городов:

Корюковка Корюковского района Черниговской области,

Радехів Червоноградского района Львовской области,

Великие Мосты Червоноградского района Львовской области,

Рубежное Северодонецкого района Луганской области,

Шпола Звенигородского района Черкасской области,

Городок Хмельницкого района Хмельницкой области,

Арциз Болградского района Одесской области,

Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что еще в трех постановлениях от правительства были ошибки, поэтому Верховная Рада поддержала постановления с предложениями комитета относительно границ следующих территориальных единиц:

города Овруч Коростенского района Житомирской области,

города Лозовая и Лозовского района Харьковской области,

города Нежин и Нежинского района Черниговской области.

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Напомним, в октябре Кабинет министров на заседании поддержал изменение и установление границ семи украинских городов. Тогда сообщалось, что ранее границы этих населенных пунктов не были закреплены юридически, а это делало невозможным стабильное развитие территорий.