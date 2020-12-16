live
Новости » Политика Читати новину українською

Рада проголосовала за изменение границ 11 украинских городов

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Также были изменены границы двух районов

Народные депутаты проголосовали за принятие в общей сложности одиннадцати проектов постановлений об изменении и установлении границ ряда украинских городов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно проектам постановлений, нардепами были изменены и установлены границы городов:

  • Корюковка Корюковского района Черниговской области,
  • Радехів Червоноградского района Львовской области,
  • Великие Мосты Червоноградского района Львовской области,
  • Рубежное Северодонецкого района Луганской области,
  • Шпола Звенигородского района Черкасской области,
  • Городок Хмельницкого района Хмельницкой области,
  • Арциз Болградского района Одесской области,
  • Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что еще в трех постановлениях от правительства были ошибки, поэтому Верховная Рада поддержала постановления с предложениями комитета относительно границ следующих территориальных единиц:

  • города Овруч Коростенского района Житомирской области,
  • города Лозовая и Лозовского района Харьковской области,
  • города Нежин и Нежинского района Черниговской области.

Новости по теме: Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

Напомним, в октябре Кабинет министров на заседании поддержал изменение и установление границ семи украинских городов. Тогда сообщалось, что ранее границы этих населенных пунктов не были закреплены юридически, а это делало невозможным стабильное развитие территорий.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Павлин мелового периода. В Бразилии нашли необычного динозавра с шипами в плечах Ученые определили, что жесткие карантинные меры вредят психологическому здоровью Ученые считают, что COVID-19 может оказаться аутоиммунной болезнью Даже коты и собаки: Испанские ученые выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом
Loading...

программы канала ZIK

Столкновения на митинге предпринимателей. Бюджет-2021. Выборы в США. Дела Майдана | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи | Детали дня | 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинги ФЛП. Столкновения с правоохранителями. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Митинг ФЛП. Принятие бюджета-2021. Особый статус Донбасса | Заседания ВРУ | 15.12.20
Протесты предпринимателей под Радой. Голосование за бюджет-2021 | Ток-шоу