Рада проголосовала за изменение границ 11 украинских городов
Также были изменены границы двух районов
Народные депутаты проголосовали за принятие в общей сложности одиннадцати проектов постановлений об изменении и установлении границ ряда украинских городов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Согласно проектам постановлений, нардепами были изменены и установлены границы городов:
- Корюковка Корюковского района Черниговской области,
- Радехів Червоноградского района Львовской области,
- Великие Мосты Червоноградского района Львовской области,
- Рубежное Северодонецкого района Луганской области,
- Шпола Звенигородского района Черкасской области,
- Городок Хмельницкого района Хмельницкой области,
- Арциз Болградского района Одесской области,
- Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.
В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что еще в трех постановлениях от правительства были ошибки, поэтому Верховная Рада поддержала постановления с предложениями комитета относительно границ следующих территориальных единиц:
- города Овруч Коростенского района Житомирской области,
- города Лозовая и Лозовского района Харьковской области,
- города Нежин и Нежинского района Черниговской области.
Напомним, в октябре Кабинет министров на заседании поддержал изменение и установление границ семи украинских городов. Тогда сообщалось, что ранее границы этих населенных пунктов не были закреплены юридически, а это делало невозможным стабильное развитие территорий.