Рада продолжила рассмотрение поправок к "земельному" законопроекту

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За час депутаты рассмотрели около сотни поправок

Народные депутаты Украины во время третьего за сегодня внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Около 17 часов председательствующий на заседании объявил о продолжении рассмотрения поправок к проекту Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 из 3299-й поправки.

За час работы народные депутаты рассмотрели около сотни поправок.

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Напомним, 30 марта, в 14 и 14.30, состоялось два внеочередных заседания Верховной Рады Украины для рассмотрения законопроектов по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине и кадровых изменений в Кабинете министров.

Народные депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Вместе с тем, Рада не поддержала назначение новых министров здравоохранения и финансов. За назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 нардепа, за кандидатуру Максима Степанова — главой МОЗ еще меньше — 217 (при необходимых 226).

В 16.30 парламентарии собрались на третье внеочередное заседание Верховной Рады и поддержали назначение новых министров здравоохранения и финансов.