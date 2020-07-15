Рада приняла законопроект относительно уважительных причин отсутствия депутатов на работе

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Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об уважительных причинах отсутствия народных депутатов на заседаниях и комитетах. Об этом пишет Укринформ.

Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат.

В частности, законотворцы предлагают следующие важные критерии для отсутствия нардепа на работе:

выполнение им в это время поручений парламента, председателя ВР в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит депутат);

командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством работнику предоставляется отпуск;

документально подтвержденные транспортные препятствия.

Также причинами отсутствия депутата на заседании ВР есть и другие обстоятельства, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом Украины, Кодексом Украины об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, законом Украины "О Конституционном Суде Украины", о которых народный депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен уведомить председателя ВРУ путем подачи заявления (сообщения), к которой (которого) прилагается копия документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.

Напомним, осенью в Украине заработал закон об лишении нардепов выплат за прогулы.

Нардепу будут начислять зарплату за пленарные заседания только в случае его участия по крайней мере в 70% голосований Верховной Рады. Учитывать количество голосований будут с помощью электронной системы, а данные в процентах будут публиковаться на странице депутата на сайте парламента.