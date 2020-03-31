Рада приняла закон о продаже земли – "за" нашлось 259 голосов

Голосование состоялось в 0.42

Народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Голосование состоялось в 0.42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".

Как сообщалось, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок в законопроект об открытии рынка земли.

В Раде не исключали, что работа над поправками затянется после полуночи.

Не обошлось без ссор – оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент.