live
Новости » Политика Читати новину українською

Рада приняла закон, который позволяет нардепам отсутствовать на заседаниях

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Депутаты могут отсутствовать на заседаниях по уважительным причинам, которые описаны в законе

Верховная Рада Украины определила причины, которые будут позволять народным депутатам отсутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. Соответствующий законопроект №3642 парламентарии приняли во втором чтении, передает РБК-Украина.  

Как отмечается, "за" проголосовали 248 народных избранников.

Согласно документу, депутаты могут отсутствовать на заседаниях Рады по следующим причинам:

  • выполнение им в это время поручений парламента, председателя ВР в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит нардеп);
  • командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;
  • временная нетрудоспособность;
  • получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);
  • отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством
  • работнику предоставляется отпуск;
  • документально подтверждены транспортные препятствия.

Кроме этого, отсутствовать на заседаниях позволяют другие уважительные причины, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде".

Новости по теме: "Кнопкодавы" и прогульщики в Раде: Разумков похвастался положительными сдвигами

Однако, об этих случаях депутат обязан сообщить спикеру Рады не позднее дня проведения следующего пленарного заседания. Для этого член парламента должен написать заявление и приложить копию документа, подтверждающего причину отсутствия его на пленарном заседании. 

Напомним, в июле этого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об уважительных причинах отсутствия народных депутатов на заседаниях и комитетах.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ФК "Шахтёр" дважды за сезон победил мадридский "Реал" в Лиге Чемпионов УЕФА утвердил вторую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 "Me siento mal": Стали известны последние слова Диего Марадоны "ФИФА The Best": Стало известно, когда будет назван лучший футболист 2020 года
Loading...

программы канала ZIK

Митинги ФЛП под Радой. Повышение тарифов на квартплату. Сытник раздора | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Отсрочка кассовых аппаратов: Предприниматели были недовольны несправедливостью и исключениями, которые власть делает для своих, – эксперт
Протесты предпринимателей. Квартплата подорожает? Новогодние праздники в условиях пандемии | Детали дня | 01.12.20
Протест ФЛП под Радой.
Достучаться до власти! Введение локдауну | Ток-шоу