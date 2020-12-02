Рада приняла закон, который позволяет нардепам отсутствовать на заседаниях

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Депутаты могут отсутствовать на заседаниях по уважительным причинам, которые описаны в законе

Верховная Рада Украины определила причины, которые будут позволять народным депутатам отсутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. Соответствующий законопроект №3642 парламентарии приняли во втором чтении, передает РБК-Украина.

Как отмечается, "за" проголосовали 248 народных избранников.

Согласно документу, депутаты могут отсутствовать на заседаниях Рады по следующим причинам:

выполнение им в это время поручений парламента, председателя ВР в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит нардеп);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством

работнику предоставляется отпуск;

документально подтверждены транспортные препятствия.

Кроме этого, отсутствовать на заседаниях позволяют другие уважительные причины, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде".

Однако, об этих случаях депутат обязан сообщить спикеру Рады не позднее дня проведения следующего пленарного заседания. Для этого член парламента должен написать заявление и приложить копию документа, подтверждающего причину отсутствия его на пленарном заседании.

Напомним, в июле этого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об уважительных причинах отсутствия народных депутатов на заседаниях и комитетах.