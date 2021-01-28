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Рада приняла за основу закон о СБУ: Что им предусматривается

Фото из открытых источников

Документ в первом чтении набрал 285 голосов "за"

Верховная Рада одобрила за основу законопроект президента Владимира Зеленского №3196-д, который предусматривает реформу Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте ВР.

В частности, за документ поддержали 285 народных депутатов.

Согласно законопроекту, в Украине могут разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. Для этого предлагается из закона "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. При этом определены контрразведывательные мероприятия, основания и процедура получения санкции на их проведение.

Кроме того, в проекте закона прописаны механизмы превентивного реагирования на угрозы госбезопасности. Речь идет о предложениях, официальной оговорке, представлении СБУ. Документ предусматривает и расширение возможностей превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против государства.

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В то же время законопроект определяет механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций, политических партий и медиа.

Также в документе говорится о ликвидации спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и ограничении правоохранительной функции ведомства. А функцию досудебного расследования до 2024 года постепенно могут передать от СБУ в ГБР.

Реформа предусматривает и поэтапное сокращение штатной численности Службы безопасности до 10 тысяч сотрудников, определение новых стандартов социальных гарантий сотрудникам и поэтапное увеличение им денежного обеспечения. При этом прописана частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

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Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о практическом завершении реформы Генпрокуратуры и анонсировал запуск реформы СБУ. Тогда глава государства заявил, что ведомство не будет заниматься экономикой.

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