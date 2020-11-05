Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада Фото из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 320 нардепов

верховный совет проголосовала в первом чтении за антикоррупционную стратегию Украины на ближайшие пять лет. Об этом шла речь во время пленарного заседания парламента. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Соответствующий законопроект набрал 320 голосов народных депутатов из 225 необходимых.

Известно, что документом предлагается утвердить Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 гг. Стратегия содержит 4 раздела, первый из которых посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине. Другие части документа имеют описание определенных проблем и ожидания результатов.

При этом в пояснительной записке отмечается, что стратегия базируется на объединении подходов по совершенствованию общей системы предотвращения и противодействия коррупции, а также минимизации коррупции в наиболее приоритетных сферах. Последнее предлагается достичь за счет проведения отраслевых реформ.

Также в законопроекте предусмотрена передача разработки проектов стратегии, а также их координация и оценка Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Сейчас предлагается оптимизировать функции государства и местного самоуправления путем устранения дублирования полномочий различными органами и временного прекращения реализации малоэффективных полномочий. Кроме того, предусмотрена цифровая трансформация реализации полномочий органами власти, прозрачность деятельности и открытость данных. В то же время в документе говорится о необходимости обеспечения неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Новости по теме: С подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко сняли электронный браслет

Напомним, недавно появился законопроект, которым предлагается восстановить права НАПК, которые ранее отменил Конституционный суд. Соответствующий документ подготовил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.