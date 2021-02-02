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Рада приняла санкции против Никарагуа из-за консульствв в оккупированном Крыму

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

За 5-летние санкции проголосовали 322 нардепа

Верховная Рада Украины приняла постановление об утверждении санкций против Республики Никарагуа. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, за документ №4689 проголосовали 322 депутата.

Как отмечается, проект постановления был внесен накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, для имплементации решения СНБО. Санкции введены сроком на пять лет.

"Летом 2019 года правительство Республика Никарагуа совершило недружественные действия против нашего государства: было введено так называемое почетное консульство Никарагуа на территории оккупированного Крыма. Официальная Манагуа игнорировала неоднократные протесты МИД Украины", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов представляя в Раде документ.

К слову, 3 августа 2020 года так называемым "почетным консулом" был назначен Олег Белавенцев, осужденный Украиной за попытку аннексии Крыма.

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Напомним, в ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного визита посла Республики Никарагуа в РФ госпожи Альбы Асусены Торрес в аннексированный Крым, а также начало применение санкции против Никарагуа. Как отмечалось, Торрес прибыла в Крым для вручения так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь Олегу Белавенцеву консульского патента.

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