Рада прекратила деятельность ВСК, которая создавалась для давления власти на "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

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Верховная Рада Украины не поддержала отчет временной следственной комиссии, которая расследовала смену владельцев нескольких телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK". За принятие постановления проголосовал лишь 191 народный депутат при минимально необходимых 226. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил с парламентской трибуны, что таким образом, деятельность ВСК прекращена, сообщает "112 Украина".

Временная следственная комиссия по расследованию деятельности телеканалов телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" была создана 17 октября 2019 года, тогда Василевская-Смаглюк была избрана ее главой.

Ольга Василевская-Смаглюк является инициатором создания временной следственной комиссии для расследования сведений относительно соблюдения требований при смене владельцев телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин, комментируя прекращение деятельности ВСК отметил, что парламентарии стран ЕС были удивлены попыткой вмешательства государства в деятельность независимых СМИ.

"Именно создание этой комиссии, - и я обсуждал это со многими коллегами в Европейском парламенте, и многих других парламентах стран ЕС,- вызвало большое удивление, потому что государство не может вмешиваться в редакционную политику телеканалов. Если есть какие-то коммерческие вопросы по поводу покупки телеканалов, то для этого у правоохранительных органов достаточно полномочий, чтобы все расследовать. Но любой, кто смотрит телеканалы, о которых идет речь в комиссии, знает, что там присутствуют абсолютно все политические точки зрения, так же, как они присутствуют в этом зале, от крайне националистических до социалистических и левых. И это проблема для инициаторов создания этой комиссии. Они хотят все общество вовлечь в униформу национализма, чтобы навсегда прийти к власти и чтобы никогда не иметь шанса снова проиграть, как они проиграли год назад", - отметил парламентарий.

"Если бы на нашем телевидении не было плюрализма, до сих пор президентом Украины был бы Порошенко, а не Зеленский. Именно благодаря свободе слова, именно благодаря тому, что украинцы, которые являются разными по своим взглядам, имеют возможность слышать разные точки зрения по телевидению, мы сегодня и имеем демократическую страну", - добавил Волошин.

Напомним, Ольга Василевская-Смаглюк является инициатором создания временной следственной комиссии для расследования сведений относительно соблюдения требований при смене владельцев телеканалов "112", NewsOne и ZIK. Регламентный комитет ВРУ рекомендовал парламенту создать ВСК 9 октября, а уже 17 октября Рада поддержала этот законопроект: за проголосовали 278 депутатов.

Ряд экспертов и народных депутатов считают, что ВСК - прямой политический заказ против телеканалов и политическое преследование, а также выражают сомнение, что фигурант коррупционного скандала Василевская-Смаглюк может быть частью ВСК по проверке телеканалов.

При этом Национальный союз журналистов Украины выражал обеспокоенность деятельностью ВСК.

"Мы обеспокоены таким решением. На сегодня декларативно, конечно, провозглашается борьба за украинское информпространство, защиту от российской агрессии, это, конечно, те цели, которые мы поддерживаем, поддерживает каждый украинец. Мы обращаем внимание на то, что ВСК традиционно в Украине создается по инициативе оппозиции как вариант общественного парламентского контроля действий власти, и, соответственно, тогда уже используются какие-то дополнительные механизмы надзора за той или иной проблемной ситуацией. У действующей властной команды достаточно всех полномочий, и СБУ, для того чтобы реально осуществлять предварительное какое-то изучение, если есть состав уголовного правонарушении – нарушать. На сегодня именно в той форме, в которой есть, – это очевидное давление на телеканал", - заявлял председатель НСЖУ Сергей Томиленко.