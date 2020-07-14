Рада повысила стипендии и ежегодные выплаты детям-сиротам

Выплаты для детей-сирот будут составлять не менее 150% от прожиточного минимума

Укринформ

Верховная Рада Украины поддержала проект закона о повышении размера стипендии и ежегодного пособия детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что решение поддержал 351 нардеп. Законопроектом предлагается установить повышенный уровень стипендии и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы в размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо.

Изменения коснутся граждан в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли или погибли родители, и лица, которые лишены родительской опеки.

Кроме того, пособие на приобретение учебной литературы должно выплачиваться в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Важно, что увеличенные выплаты начнут начислять только после 1 января 2021 года, когда закон вступит в действие.

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Напомним, в декабре прошлого года правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью. Размер пособия на воспитание детей-сирот вырос на 1 тыс. грн в месяц, а на воспитание детей с инвалидностью – на 3 тыс. грн в месяц.

В то же время, Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму. В представительстве Украины отметили, что сейчас судьба почти 5 тыс. сирот и детей без родительской опеки неизвестна.