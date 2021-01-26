Рада поднимет штрафы за ложные вызовы скорой и полиции

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За законопроект проголосовали 337 нардепов

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении штрафов за заведомо ложные вызовы различных служб и представителей правоохранительных органов Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Поэтому повышенные штрафы предусматриваются, если гражданин вызовет скорую помощь, аварийно-спасательную службу или полицейских без надлежащей на то причины. Раньше за такой вид проступка штрафовали на сумму в 51-119 грн. Однако согласно новому законопроекту штрафные санкции за заведомо ложные вызовы служб и правоохранителей увеличиваются до 3 400-10 200 грн. Это уже составляет от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум.