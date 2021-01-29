Монетизированной компенсации за электроотопление быть: Рада приняла инициативу

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн

Верховная Рада Украины приняла закон про монетизированные компенсации людям, у которых установлено электроотопление. "За" проголосовало 310 нардепов.

Так, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

В то же время компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн.

Напомним, 27 января Кабинет министров Украины поддержал решение о компенсациях гражданам, у которых установлено электроотопление. По словам премьера, соответствующая инициатива входит в 8-шаговую стратегию по преодолению тарифного кризиса и созданию справедливых правил на рынке газа.