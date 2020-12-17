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Рада поддержала штрафы для предпринимателей за допуск людей без масок

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва

 president.gov.ua

Соответствующий законопроект поддержал 241 депутат

Народные депутаты большинством голосов приняли законопроект о штрафах для предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт. Об этом шла речь во время заседания Верховной Рады. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Известно, что за законопроект проголосовал 241 нардеп из 225 необходимых.

Согласно документу, размещенному на сайте парламента, предпринимателей и учреждений будут применяться финансовые санкции за пропуск посетителей в здания и общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты.

В случае правонарушения они будут платить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5100 грн. Такой же штраф предусматривается и за обслуживание потребителей без надетых масок.

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Напомним, вчера, 16 декабря, Верховная Рада проголосовала за принятие в общей сложности одиннадцати проектов постановлений о изменении и установлении границ ряда украинских городов. Также были изменены границы двух районов.

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