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Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба

Сергей Бессараб Фото из открытых источников

Бессараб сам подал соответствующее заявление накануне

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Трансляцию вел телеканал Рада.

"За" соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Отметим, министр по делам ветеранов подал заявление об увольнении накануне, вместе с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

Ожидается, что вскоре будет принято решение еще по поводу нескольких кабминовцев - министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, врио министра образования Сергея Шкарлета.

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