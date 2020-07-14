Рада планирует разрешить продажу лекарств через Интернет

До запуска электронной продажи необходимо урегулировать контроль над хранением и перевозкой препаратов

Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами. Об этом говорится на сайте парламента.

Сообщается, что "за" проголосовали 308 народных депутатов. Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что законопроект направлен на законодательное урегулирование вопроса продажи лекарственных средств путем электронной торговли.

Законопроектом планируется установить правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарствами и обеспечить защиту потребителей, в частности, от несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств.

Кроме того, в Украине необходимо урегулировать процедуру контроля над недопоуском некачественных или фальсифицированных средств при продаже через Интернет, увеличением случаев самолечения и невмешательством посторонних лиц в процесс доставки лекарств.

Если проект закона примут во втором чтении, в Украине запустят систему лицензирования дистанционной торговли лекарствами для аптек, которые будут выполнять требования к хранению, отпуска и транспортировки препаратов.

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