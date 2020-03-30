Рада планирует продолжать работу в комитетах до завершения карантина

Верховная Рада. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 декабря, состоится второе внеочередное заседание ВРУ

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления №3278 "О внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Согласно сообщению, документ предусматривает, что парламент будет работать в комитетах и фракциях до завершения карантина в Украине.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады IX созыва, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, и до его отмены Верховная Рада работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)... Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в проекте.

Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня, 30 марта, состоится второе внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят вопрос питания военнослужащих.

"Есть предложение, если будет поддержка всех фракций по решению согласительного совета провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса. Регламент нам это с вами позволяет", - подчеркнул Разумков.

Напомним, сегодня, 30 марта Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание и рассмотрит законопроекты по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине и кадровые изменения в Кабинете министров.